Нападник Жирони Артем Довбик є бажаною трансферною ціллю для кількох досить іменитих клубів. Жиронці вже визначились, за скільки готові продати бомбардира.

Жирона відкрита до пропозицій щодо Довбика, повідомляє Relevo. Клуб готовий розглянути варіанти із сумою, близькою до 40 млн євро.

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Зазначається про чималий інтерес до Довбика з Італії. Зокрема, у послугах форварда збірної України зацікавлені Наполі, Ювентус та Мілан, але найбільше зацікавлені саме неаполітанці, які можуть попрощатись влітку з Віктором Осімхеном. Також повідомляється про інтерес клубів з АПЛ, але їхні назви не розкривають.

До слова, Довбик провів 36 матчів за Жирону в цьому сезоні у всіх змаганнях, у яких відзначився 20 голами та 9 асистами.

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