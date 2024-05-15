У середу, 15 травня, Жирона офіційно оголосила про продовження контракту з Бліндом до літа 2026 року. 34-річному лівому захиснику вдалося провести переконливий сезон і стати одним із незамінних гравців каталонської команди – він провів за "червоно-білих" у чемпіонаті 33 матчі та став п'ятим гравцем за кількістю ігрового часу після Гассаніги, Алейша Гарсії, Мігеля і Савіо.

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Колишній контракт Блінда з Жироною був розрахований до літа 2025 року. Він приєднався до каталонців минулого літа, зробивши трансфер на правах вільного агента з Баварії. Сезон 2023/24 став для Жирона найуспішнішим в історії клубу – за його підсумками команда гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів.

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