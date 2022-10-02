Андрій Лунін дебютує в поточному клубному сезоні, позаяк Тібо Куртуа отримав оригінальну травму, через яку ризикує пропустити й обидва матчі з Шахтарем в ЛЧ. Також відзначаємо повернення Каріма Бензема, який напередодні першої дуелі з донецьким клубом нарешті відновився від травми. Матч, як і онлайн-трансляція Реал Мадрид – Осасуна на "Футбол 24", стартував о 22:00. Непогано грає українець на виході, точний і перший пас. А ось його візаві начудив. Воротар 4 найкращої оборони чемпіонату Іспанії (лише 5 пропущених за 6 турів) двічі хаотично зіграв на виході, і Чуамені з Бензема дивом не забили.

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Абде, орендованого в Барселони, вивели на непогану позицію. Лунін усе контролював, а м'яч і так пройшов повз ближній кут. Ферлан Менді після навісу справа зняв снаряд з голови Бензема, який уже готувався розстрілювати з меж воротарського. Знову доволі легко Мадрид пускає гостей у свій штрафний. Абде цього разу віддавав – пощастило, що в Начо Відаля не вийшов удар. Першу прицільну спробу в матчі глядачі побачили аж на 27 хвилині. Монкайола метрів з 25 потужно приклався, але по центру – Лунін на місці. Себальйос знайшов коридор у штрафний для Вінісіуса. Реал нарешті також влучив у ворота, але й тут без проблем для голкіпера.

"Вершкові" після свого стандарту пропускають контру 3 в 2. Абде вкотре отримав пас у штрафному, а ось з ударом не складається. Лунін провів снаряд очима – дуже вже далеко від воріт пролетіло. А це було ефектно. Чуамені після банального виносу голкіпера головою кинув у прорив лівим флангом Вінісіуса. Бразилець ідеально накинув носком, Бензема з льоту не менш елегантно цілив у дальній – мінімальний промах загубив шедевр. На 42 хвилині Реал відкрив рахунок. Курйозний гол пропустив Серхіо Еррера. Вінісіус прострілив з лівого краю, Рюдігер до м'яча не дотягнувся. Бензема, який також був у положенні поза грою, на пас не пішов, і це збило з пантелику голкіпера гостей.

Судді взяття воріт не скасували, хоча німецький захисник міг заважати воротарю. Лише 1 пас Луніна з 11 не знайшов адресату в першому таймі. Андрій парирував удар на 0,03 очікуваного гола і 5 разів повертав контроль м'яча для Мадрида. Реал награв на мінімальну перевагу за якістю моментів. Показник xG становив 0,86:0,38. Команда Анчелотті вдвічі частіше стріляла з меж штрафного (7:3).

Історія Луніна і сухих матчів під назвою "Без взаємності" отримала чергову главу, №6 уже. Унай Гарсія подав з правого флангу, а Кіке Гарсія головою по високій траєкторії перекинув українського голкіпера. Спокійно вриваються памплонці вже у воротарський. Мой Гомес дивом не влучив. Не можна говорити, що якась особлива помилка нашого воротаря. Подібні моменти за умови влучання у площину воріт завершуються голами в 46% випадків. Хоча іспанські режисери акцентують на тому, що Лунін вийшов до межі воротарського. Можливо, саме й допомогло супернику перекинути голкіпера Реала.

Вальверде та Камавінга замінили Себальйоса і Чуамені. Два епізоди Бензема. Спочатку захисник майстерно спіймав француза в офсайд, зробивши крок уперед. А згодом Карім розкішно вивів Родріго на воротаря – перший сейв Еррери. Кіпер Осасуни ледь не закинув снаряд у власні ворота. Дуже довго обурювався, мовляв, проти нього фолили. Однак обернувся і побачив, що в нього врізався свій Унай Гарсія. У наступному епізоді Реал пропустив чергову контратаку. Увага на фактор Мудрика! Мадридці забагато дозволяють у перехідних фазах атак навіть не найшвидшим гравцям Осасуни.

Банально наступає Реал. Занадто багато безкінечних навісів, дуже мало цікавих рішень. Трибуни Сантьяго Бернабеу благають про пенальті. Бензема підштовхують у спину на лінії воротарського майданчика. VAR вказує на помилку головного судді. Таки пенальті. Давід Гарсія отримує ще й червону картку. Сам Карім і підійшов до 11-метрової позначки, але бабахнув у поперечку, від якої снаряд вилетів на трибуни. Фантастика! Французький нападник все ж забиває, але м'яч від плеча Родріго дістався до капітана Реала в крихітному офсайді.

Обмінюються команди дальніми ударами. Еррера тягне намертво. Лунін контролює ситуацію. Реал уперше в сезоні 2022/23 не виграв свій матч. На жаль, збіглося це з дебютом українського голкіпера, який не зміг виграти в чемпіонаті Іспанії жодного зі своїх 3 поєдинків у складі "бланкос" (загалом лише одна перемога за 8 зустрічей у турнірі, 7 пропущених м'ячів). Мадрид разом з Барселоною на вершині Прімери – в обох команд по 19 балів, але у каталонців краща різниця голів. Осасуна тримається на високій 6 позиції, маючи стільки ж очок, скільки Атлетіко і Реал Сосьєдад (13).

️HISTÓRICO️



Por PRIMERA VEZ en los 93 años de historia de La Liga un jugador (Benzema) ha fallado TRES penaltis CONSECUTIVOS contra un mismo portero (Sergio Herrera). pic.twitter.com/iGKkNu1LIT — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 2, 2022

Уперше за 93-річну історію Прімери якийсь футболіст не реалізував 3 поспіль пенальті проти одного й того ж голкіпера. Бензема також не найкращим чином повернувся, хоча двічі влучив у каркас воріт, створив 3 моменти, 4 рази пробивав, заробив 11-метровий і вилучення суперника. Перед Шахтарем (матч Ліги чемпіонів на стадіоні Сантьяго Бернабеу вже у середу, 5 жовтня, о 22:00) і обнадійливо, і лячно водночас. Мадриду дуже не вистачало креатиу травмованого Луки Модріча. Карім, як і Вінісіус, у будь-який момент може покарати, але в українського клубу неодмінно будуть шанси на контратаках.

Лунін награв на найгірший бал у матчі (6,4) за оцінками статистичного порталу SofaScore. FotMob оцінив ще нижче (5,9), але тут Андрій випередив вилученого Давіда Гарсію (5,4). У голкіпера збірної України лише одна помилка в передачах. Тільки Кроос (95%) і Менді (98%) показали кращий відсоток точності передач. Ще 1 сейв і 6 повернень володіння м'яча. Однак на цьому позитив і завершується. Якщо коротко – не виручив. Момент, в якому пропустив, прискіпливі фанати Реала вже розглядають під лупою.

Формально у Мадрида аж 2,53 xG проти 0,6 очікуваного гола в суперника. Однак віднімаємо 0,79 за пенальті, й уже не так цікаво. Дивимось удари всередині штрафного (12:6). Не така й солідна перевага. Основні моменти, крім пенальті, прийшли на ударах Маріано Діаса та Бензема вже в компенсований час, коли Осасуна занадто притиснулася до своїх воріт. Тут ключовим був також фактор червоної картки в капітана, основного центрбека гостей. До того ж цілком рівна гра з обмінами уколами, де Реал забив свій гол у сумнівних обставинах (чи справді офсайд Рюдігера був пасивним?), а йому більшою мірою допомагав сам суперник.

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