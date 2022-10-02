Реал – Осасуна: Лунін перед Шахтарем починає з першої втрати очок у сезоні – Бензема повернувся історичним прокляттям
Реал Мадрид і Осасуна зіграли внічию (1:1) у 7 турі чемпіонату Іспанії 2022/23. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".
Андрій Лунін дебютує в поточному клубному сезоні, позаяк Тібо Куртуа отримав оригінальну травму, через яку ризикує пропустити й обидва матчі з Шахтарем в ЛЧ. Також відзначаємо повернення Каріма Бензема, який напередодні першої дуелі з донецьким клубом нарешті відновився від травми. Матч, як і онлайн-трансляція Реал Мадрид – Осасуна на "Футбол 24", стартував о 22:00. Непогано грає українець на виході, точний і перший пас. А ось його візаві начудив. Воротар 4 найкращої оборони чемпіонату Іспанії (лише 5 пропущених за 6 турів) двічі хаотично зіграв на виході, і Чуамені з Бензема дивом не забили.
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Абде, орендованого в Барселони, вивели на непогану позицію. Лунін усе контролював, а м'яч і так пройшов повз ближній кут. Ферлан Менді після навісу справа зняв снаряд з голови Бензема, який уже готувався розстрілювати з меж воротарського. Знову доволі легко Мадрид пускає гостей у свій штрафний. Абде цього разу віддавав – пощастило, що в Начо Відаля не вийшов удар. Першу прицільну спробу в матчі глядачі побачили аж на 27 хвилині. Монкайола метрів з 25 потужно приклався, але по центру – Лунін на місці. Себальйос знайшов коридор у штрафний для Вінісіуса. Реал нарешті також влучив у ворота, але й тут без проблем для голкіпера.
"Вершкові" після свого стандарту пропускають контру 3 в 2. Абде вкотре отримав пас у штрафному, а ось з ударом не складається. Лунін провів снаряд очима – дуже вже далеко від воріт пролетіло. А це було ефектно. Чуамені після банального виносу голкіпера головою кинув у прорив лівим флангом Вінісіуса. Бразилець ідеально накинув носком, Бензема з льоту не менш елегантно цілив у дальній – мінімальний промах загубив шедевр. На 42 хвилині Реал відкрив рахунок. Курйозний гол пропустив Серхіо Еррера. Вінісіус прострілив з лівого краю, Рюдігер до м'яча не дотягнувся. Бензема, який також був у положенні поза грою, на пас не пішов, і це збило з пантелику голкіпера гостей.
Судді взяття воріт не скасували, хоча німецький захисник міг заважати воротарю. Лише 1 пас Луніна з 11 не знайшов адресату в першому таймі. Андрій парирував удар на 0,03 очікуваного гола і 5 разів повертав контроль м'яча для Мадрида. Реал награв на мінімальну перевагу за якістю моментів. Показник xG становив 0,86:0,38. Команда Анчелотті вдвічі частіше стріляла з меж штрафного (7:3).
Історія Луніна і сухих матчів під назвою "Без взаємності" отримала чергову главу, №6 уже. Унай Гарсія подав з правого флангу, а Кіке Гарсія головою по високій траєкторії перекинув українського голкіпера. Спокійно вриваються памплонці вже у воротарський. Мой Гомес дивом не влучив. Не можна говорити, що якась особлива помилка нашого воротаря. Подібні моменти за умови влучання у площину воріт завершуються голами в 46% випадків. Хоча іспанські режисери акцентують на тому, що Лунін вийшов до межі воротарського. Можливо, саме й допомогло супернику перекинути голкіпера Реала.
Вальверде та Камавінга замінили Себальйоса і Чуамені. Два епізоди Бензема. Спочатку захисник майстерно спіймав француза в офсайд, зробивши крок уперед. А згодом Карім розкішно вивів Родріго на воротаря – перший сейв Еррери. Кіпер Осасуни ледь не закинув снаряд у власні ворота. Дуже довго обурювався, мовляв, проти нього фолили. Однак обернувся і побачив, що в нього врізався свій Унай Гарсія. У наступному епізоді Реал пропустив чергову контратаку. Увага на фактор Мудрика! Мадридці забагато дозволяють у перехідних фазах атак навіть не найшвидшим гравцям Осасуни.
Банально наступає Реал. Занадто багато безкінечних навісів, дуже мало цікавих рішень. Трибуни Сантьяго Бернабеу благають про пенальті. Бензема підштовхують у спину на лінії воротарського майданчика. VAR вказує на помилку головного судді. Таки пенальті. Давід Гарсія отримує ще й червону картку. Сам Карім і підійшов до 11-метрової позначки, але бабахнув у поперечку, від якої снаряд вилетів на трибуни. Фантастика! Французький нападник все ж забиває, але м'яч від плеча Родріго дістався до капітана Реала в крихітному офсайді.
Обмінюються команди дальніми ударами. Еррера тягне намертво. Лунін контролює ситуацію. Реал уперше в сезоні 2022/23 не виграв свій матч. На жаль, збіглося це з дебютом українського голкіпера, який не зміг виграти в чемпіонаті Іспанії жодного зі своїх 3 поєдинків у складі "бланкос" (загалом лише одна перемога за 8 зустрічей у турнірі, 7 пропущених м'ячів). Мадрид разом з Барселоною на вершині Прімери – в обох команд по 19 балів, але у каталонців краща різниця голів. Осасуна тримається на високій 6 позиції, маючи стільки ж очок, скільки Атлетіко і Реал Сосьєдад (13).
Уперше за 93-річну історію Прімери якийсь футболіст не реалізував 3 поспіль пенальті проти одного й того ж голкіпера. Бензема також не найкращим чином повернувся, хоча двічі влучив у каркас воріт, створив 3 моменти, 4 рази пробивав, заробив 11-метровий і вилучення суперника. Перед Шахтарем (матч Ліги чемпіонів на стадіоні Сантьяго Бернабеу вже у середу, 5 жовтня, о 22:00) і обнадійливо, і лячно водночас. Мадриду дуже не вистачало креатиу травмованого Луки Модріча. Карім, як і Вінісіус, у будь-який момент може покарати, але в українського клубу неодмінно будуть шанси на контратаках.
Лунін награв на найгірший бал у матчі (6,4) за оцінками статистичного порталу SofaScore. FotMob оцінив ще нижче (5,9), але тут Андрій випередив вилученого Давіда Гарсію (5,4). У голкіпера збірної України лише одна помилка в передачах. Тільки Кроос (95%) і Менді (98%) показали кращий відсоток точності передач. Ще 1 сейв і 6 повернень володіння м'яча. Однак на цьому позитив і завершується. Якщо коротко – не виручив. Момент, в якому пропустив, прискіпливі фанати Реала вже розглядають під лупою.
Формально у Мадрида аж 2,53 xG проти 0,6 очікуваного гола в суперника. Однак віднімаємо 0,79 за пенальті, й уже не так цікаво. Дивимось удари всередині штрафного (12:6). Не така й солідна перевага. Основні моменти, крім пенальті, прийшли на ударах Маріано Діаса та Бензема вже в компенсований час, коли Осасуна занадто притиснулася до своїх воріт. Тут ключовим був також фактор червоної картки в капітана, основного центрбека гостей. До того ж цілком рівна гра з обмінами уколами, де Реал забив свій гол у сумнівних обставинах (чи справді офсайд Рюдігера був пасивним?), а йому більшою мірою допомагав сам суперник.
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