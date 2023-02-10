Наразі місце Анчелотті на чолі Реала досить міцне, хоча провал на початку цього року може змінити думку Флорентіно Переса щодо італійського фахівця.

Реал втрачає довіру до Анчелотті – італійця сватають у збірну Бразилії, а новим тренером Луніна може стати легенда

Через стабільність на лаві запасних та можливість виграти вже п'ятий трофей після повернення італійця в Мадрид "вершкові" не спішать запрошувати нового тренера, хоча вже мають трьох кандидатів, повідомляє Marca.

Реал має намір повторити "формулу Зідана", запросивши на посаду колишнього гравця команди. Вже є три кандидати: Рауль (очолює Реал Кастілью), Хабі Алонсо (Байєр) та Альваро Арбелоа (Реал U-19).

Усі троє мають чималі успіхи на тренерській посаді, зокрема Алонсо підняв Байєр із зони вильоту до середини турнірної таблиці Бундесліги після свого приходу в жовтні. Фаворитом наразі є Рауль, який вже четвертий рік очолює молодіжну команду Реала, з якою демонструє успішні результати та привабливу гру.

"Шкода, що перед ним такий звір": Лунін переконав іспанські ЗМІ – в Анчелотті вимагають припинити ігнор