Контракт до 2024 року і успішний минулий сезон не дають жодних гарантій Карло Анчелотті, повідомляє Relevo.

Жахливий початок 2023 року змусив керівництво Реала задуматися над перспективою продовження співпраці з італійцем. У чемпіонаті Барселона відірвалася на 8 очок, а в Лізі чемпіонів все може завершитися вже на 1/8 фіналу проти Ліверпуля. Терпець Флорентіно Переса може увірватися, якщо Реал завершить сезон без жодного трофея. Більше того, перспективна заміна є під боком.

Гвардіола, Анчелотті і Скалоні розіграють приз найкращого тренера ФІФА – двох героїв ЧС-2022 відсіяли

Рауль вже четвертий сезон очолює Кастілью і демонструє чудові результати. Кандидатуру легенди "бланкос" розглядали ще влітку 2021-го, коли пішов Зідан. Втім, тоді Рауль виглядав надто недосвідченим для такої ролі. Якщо Ачнелотті справді піде, то ім'я колишнього нападника клубу точно з'явиться у шорт-листі.

Сам італієць без пропозицій не залишиться. Анчелотті зацікавлений у роботі зі збірною Бразилії, яка досі шукає спадкоємця Тіте, інформує Globo Esporte. Карло має чудові стосунки з групою зірок "селесао" – Родріго, Вінісіусом, Мілітао та Каземіро. Бразильська конфедерція нібито готова навіть потерпіти до літа, призначивши тимчасовим виконувачем обов'язків Рамона Менезеса (зараз тренує команду U-20).

"Шкода, що перед ним такий звір": Лунін переконав іспанські ЗМІ – в Анчелотті вимагають припинити ігнор