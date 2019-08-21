Еспаньйол: чемпіон України у вогні, Баварія може забрати зірку, китайці біля керма – чим цікавий суперник Зорі в ЛЄ

У плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська Зоря спробує пройти серйозного суперника – Еспаньйол. Головне про клуб Прімери, який стоїть на шляху Віктора Скрипника до групового етапу, – в нашому матеріалі.

Загальна інформація

Повна назва: Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona

Дата заснування: 13 жовтня 1900 року

Місто: Барселона

Домашній стадіон: Корнелья-Ель Прат (40500)

Прізвиська: "папуги" (Periquitos), "біло-сині" (Blanquiazules)

Досягнення:

– 4-разовий переможець Кубка Іспанії (1929, 1940, 2000, 2006)

– Бронзовий призер Прімери (1932/33, 1966/67, 1972/73, 1986/87)

– Фіналіст Кубка УЄФА (1987/88, 2006/07)

Еспаньйол не входить у когорту найпопулярніших іспанських клубів. У минулому сезоні стадіон "папуг" заповнювався лише наполовину – 19110 глядачів у середньому на матч (це десятий показник у чемпіонаті). Еспаньйол – не головний футбольний бренд навіть у своєму місті. Хіба може бути інакше, коли під боком грандіозна Барса, яка для каталонського населення значно ближча, ніж клуб зі слово "королівський" (Real) у назві?

Власники Еспаньйола – китайська компанія Rastar Group, яка викупила понад 50% акцій у січні 2016-го. Функціонери з Піднебесної не просто вливають гроші, а мають реально хороший менеджмент. Нове керівництво привело до ладу рахунки клубу, закрило деякі борги.

В активі президента Чена Яншенга як найдорожче придбання в історії клубу, так і найдорожчий продаж. Клуб вигідно вкладає гроші у футболістів. Наприклад, Маріо Ермосо два роки тому прийшов з Кастільї Реала за 12,5 млн євро, а цього літа проданий за 25 млн в Атлетіко. Борха Іглесіас рік тому прийшов за 10 млн євро, а цього літа проданий у Бетіс за 28 млн.

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Успіхи

Еспаньйол ніколи не ставав чемпіоном Іспанії, а піднімав над головою переважно другорядні трофеї місцевого, каталонського, значення. При цьому клуб на шостому місці за загальною кількістю очок у Прімері – понад 80 сезонів у еліті та всього лиш 4 вильоти в другий дивізіон.

Двічі "папуги" виходили у фінал єврокубка, однак там поступалися Байєру та Севільї. Фінал Кубка УЄФА-2006/07 залишався останнім континентальним матчем Еспаньйола аж до цього сезону. 12 років без Європи, а на внутрішній арені за цей період команда тільки два рази фінішувала у верхній частині турнірної таблиці.

Минулий сезон і початок нинішнього

Еспаньйол отримав путівку в Лігу Європи-2019/20, посівши 7 місце в минулому сезоні Ла Ліги. Це не був великий прорив – "папуги" обігнали рівних конкурентів завдяки 9-матчевій безпрограшній серії в кінці чемпіонату. Однією перемогою менше, і каталонці посіли б звичну для себе 11-12 позицію.

У кваліфікації ЛЄ на попередніх етапах Еспаньйол пройшов ісландський Стярнан (7:1 за сумою двох матчів) і швейцарський Люцерн (6:0 за сумою двох матчів). Суперники відверто поступалися каталонцям у класі, але впевненість перемог не можна не відзначити.

Головним бомбардиром команди в цих поєдинках став екс-форвард Шахтаря Факундо Феррейра (грає за Еспаньйол на правах оренди з Бенфіки). 3-разоваий чемпіон України у вогні – вже 4 голи та 1 асист у кваліфікації Ліги Європи.

У неділю в першому турі Прімери "папуги" вдома поступилися Севільї 0:2. Гості легко скористалися проблемними аспектами гри Еспаньйола.

Тренер

У єврокубки Еспаньйол вивів Рубі, однак коуч затримався у Барселоні лише на рік – цього літа його запросили в Бетіс. Ну а головним на Корнелья-Ель Прат став Давід Гальєго. 47-річний фахівець перебуває у структурі Еспаньйола з 2013-го року. Останні 3 сезони він тренував дубль, а навесні 2018-го на 5 матчів підхопив головну команду після звільнення Кіке Флореса.

Перевага Гальєго в тому, що чудово знає команду. Йому не потрібно багато часу на адаптацію та вивчення підопічних. З іншого боку – у нього немає досвіду роботи головним тренером на високому рівні. Ранній старт сезону та необхідність боротьби на два фронти ускладнюють роботу Гальєго. Від коуча очікують виходу в груповий етап Ліги Європи.

Трансфери

Разом з попереднім тренером влітку в Бетіс відправився центрфорвард Борха Іглесіас (28 мільйонів євро). У минулому чемпіонаті іспанець наколотив 17 голів і став найкращим бомбардиром команди, тому це болючий удар по атакувальному потенціалу "папуг". Еспаньйол хотів би компенсувати продаж Іглесіаса запрошенням екс-форварда Дніпра Ніколи Калініча, однак у хорвата дуже висока зарплата.

Друга серйозна втрата міжсезоння – захисник Маріо Ермосо пішов на підвищення в Атлетіко (25 мільйонів євро). Каталонці отримали пробоїну в центрі оборони. Закрити її призваний Фернандо Калеро, який прийшов з Вальядоліда на початку серпня, тому поки що зіграв за нову команду лише декілька хвилин.

Топ-придбання цього літа – Матіас Варгас за 10,5 млн з чемпіонату Аргентини. Вінгер добре стартував у Каталонії, заробивши 3 очки за системою гол+пас у попередньому раунді кваліфікації Ліги Європи проти Люцерна. У грі з Севільєю Варгас також був одним з найгостріших у складі.

Зірки

Головна зірка Еспаньйола на полі – 22-річний Марк Рока. Він на високому рівні провів попередній сезон, а влітку виграв молодіжний чемпіонат Європи-2019 в статусі основного гравця збірної Іспанії U-21. Transfermarkt оцінює його вдвічі дорожче, ніж будь-якого іншого футболіста Еспаньйола – 30 мільйонів євро.

Баварія серйозно розглядає варіант з придбанням Роки на заміну Тьягу Алькантарі. Керівництво німецького клубу вже зустрічалося з представниками гравця та обговорювало з Еспаньйолом суму компенсації. Позиція іспанців чітка – виплачуєте клаусулу в розмірі 40 мільйонів. Баварія поки що вагається, але німецька преса не відкидає, що трансфер може відбутися до кінця літа.

Поза полем головною персоною клубу є китаєць У Лей. Його трансфер феєрично розрекламував Еспаньйол у Піднебесній – клуб з цього має величезну економічну вигоду. Про Лея ми писали детальніше.

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Стиль гри, слабкі сторони

Давід Гальєго пробує в Еспаньйолі різні схеми – ситуативно команда грає у 4-2-3-1 та 4-3-3. На перший тур Прімери "папуги" вийшли у 4-4-2, щоправда, варіація далека від класики. Все через Марка Року. Діючи в парі центрхавів, Рока розташовується нижче за свого партнера. Він опускається на одну лінію з центрбеками для допомоги в розіграші м'яча.

Рока – наріжний камінь у структурі команди. Хавбек постійно перебуває в пошуку м'яча та забезпечує вихід з оборони. Відповідно, Еспаньйол страждає, якщо його ізолювати. Саме цим скористалася в першому турі Севілья, яка мала подвійну перевагу за ударами (зокрема в площину).

Андалусійці запропонували супернику високий пресинг з персональними орієнтуваннями. У середньому блоці Року контролював де Йонг, а коли Севілья розпочинала тиск в чужому штрафному майданчику, форвард передавав Марка партнерам, які накривали також і Санчеса, і Мелендо.

Таким чином, Еспаньйол не міг нормально побудувати позиційну гру. Наслідок – у каталонців лише 6 дотиків до м'яча в чужому штрафному за весь матч з Севільєю.

Проблемою для "папуг" також стала неініціативність центрбеків. Налдо та Лопес періодично отримували свободу, але не брали гру на себе. У цьому аспекті швидка інтеграція новачка Калеро дуже важлива.

Теоретично Зоря могла б скористатися цією інформацію і високо пресингувати Еспаньйол – схема дозволяє. Форварди брали б на себе центрбеків, а Року міг би закрити атакувальний хавбек. Однак всі чудово розуміють, що луганці не володіють необхідною динамікою та явно поступаються в класі, а в таких умовах кожен програний епізод один в один призводить до катастрофи.

Гальєго спробував обійти пресинг Севільї дальніми передачами на форвардів. Тут на передній план вийшов Факундо Феррейра. Завдяки колишньому нападнику Шахтаря все виглядало не так погано – він виграв 4 з 6 верхових єдиноборств і активно допомагав партнерам, відтягуючись в глибину. У Лей по такій грі загубився.

Севілья підсвітила ще одне слабке місце Еспаньйола – правий фланг. Крайнім захисником тут грає 33-річний капітан Хаві Лопес, якому бракує швидкості. Його партнер по бровці Меленго часто зміщався в середину поля та залишав ветерана на поталу Ноліто та Регілону. Наслідок – вони забили по голу, створили купу небезпеки та були найкращими на полі.

Втім, з цього Зорі важко буде витиснути користь, адже Віктор Скрипник намагається грати "вузько". Щоб створити проблеми Лопесу, потрібно мати чисельну більшість на фланзі.

Прогноз

Ніхто не сумнівається, що Зорі буде важко. Всі погоджуються, що Зоря – аутсайдер пари. Еспаньйол вже вкотився в сезон 5 матчами, тому жодної переваги у фізичній формі українці не матимуть. Індивідуальний клас футболістів тотально на стороні іспанської команди. Зоря навіть з софійським ЦСКА більше мучилася, ніж грала.

Еспаньйол має слабкі місця та не виблискує класом. Втім, щоб пройти каталонську команду, Віктору Скрипнику потрібно зробити диво, не менше. Минулого року Юрій Вернидуб був близьким до подібного подвигу – не вистачило зовсім трішки, аби вибити РБ Лейпциг і застрибнути в груповий етап Ліги Європи. Сподіваємося, цього разу Зоря приємно здивує.

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