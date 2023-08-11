Голкипер Севильи и сборной Марокко Ясин Буну стал приоритетным вариантом на замену травмированному Куртуа в Мадриде.

Куртуа получил тяжелую травму и выбыл на большую часть сезона. Реал не готов довериться Лунину и активно ищет нового голкипера. Фаворит на первый номер в Мадриде – Ясин Буну, сообщает Marca.

Лунин получил немедленный вердикт после травмы Куртуа – эксклюзив из Испании

Голкипер Севильи очень нравится Карло Анчелотти, которого не сумел убедить украинец. Тренер лично заинтересован в приглашении марокканца. Альтернатива – Кепа из Челси. Также предложил свои услуги Льорис.

Реал в идеале хочет оформить аренду Буну, однако Севилья нацелена на полноценный трансфер. Как информирует ESPN, аппетиты продавца выросли с 15 млн евро до 30 млн. Реал сейчас пытается сбить цену на 32-летнего вратаря.