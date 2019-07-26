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Реал знайшов для Луніна ще два варіанти продовження кар'єри, – ЗМІ

17:52 318 Читать на русском
Реал знайшов для Луніна ще два варіанти продовження кар'єри, – ЗМІ
Андрій Лунін / Реал

Український голкіпер Андрій Лунін, ймовірно, не залишиться у Реалі на наступний сезон.

Андрій Лунін навряд чи залишиться у Реалі, адже головний тренер команди Зінедін Зідан не бачить українця серед основних футболістів. Зокрема через те, що Кейлор Навас залишиться у команді на наступний сезон.

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Отже, "вершкові" активно шукають клуби, куди Лунін може вирушити в оренду. Раніше повідомлялось про варіанти з Леганесом, за який українець вже виступав у сезоні 2018/19, та Бетісом. Проте зараз перехід у один з цих клубів малоймовірний.

Наразі найбільш ймовірним для українського воротаря є орендна угода з Сельтою або Реал Сосьєдадом, адже ці команди потребують підсилення позиції голкіпера, повідомляє DonBalon. Зауважимо, що Лунін був близьким до переходу в Реал Сосьєдад ще під час виступів за луганську Зорю.

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