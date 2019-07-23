Лунін продемонстрував неймовірні сейви на тренуванні Реала

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін перебуває у прекрасній формі на тренуванні команди.

Андрій Лунін відзначився прекасними сейвами на тренуванні мадридського Реала, про що повідомив у своєму Instagram.

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Українського голкіпера не змогли пробити такі зірки мадридської команди як Марсело, Іско та Бензема.

Нагадаємо, Андрій Лунін відправився разом з командою до Канади на передсезонний збір.

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