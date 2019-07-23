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Лунін продемонстрував неймовірні сейви на тренуванні Реала

23 липня 23:46 582 Читать на русском
Лунін продемонстрував неймовірні сейви на тренуванні Реала
Андрій Лунін / твіттер ФК Реал Мадрид

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін перебуває у прекрасній формі на тренуванні команди.

Андрій Лунін відзначився прекасними сейвами на тренуванні мадридського Реала, про що повідомив у своєму Instagram.

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Українського голкіпера не змогли пробити такі зірки мадридської команди як Марсело, Іско та Бензема.

Нагадаємо, Андрій Лунін відправився разом з командою до Канади на передсезонний збір.

Лунін і Реал розлучаються попри теплий прийом президента й успіхи українця – в Андрія виникла нова проблема

Seguimos preparación ️ #HalaMadrid

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

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