Лунін продемонстрував неймовірні сейви на тренуванні Реала

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Барселона – Челсі: Грізманн готовий сяяти, де Йонг бездоганний, а заміна Азара та нові Лемпард з Хаві блискучіЛіга чемпіонів — 23 лип 7413
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