"Вершкові" в 1/16 фіналу Кубка Короля зіграють на виїзді проти команди з четвертого дивізіону.

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До цієї події керівництво Арандіни вирішило реконструювати свій стадіон. На домашній арені команди встановлюють додаткові крісла, щоб збільшити кількість місць від 4800 до 10 тисяч. На відео видно, що роботи з встановлення трибун йдуть повним ходом.

Нагадаємо, що матч між Арандіною та Реалом відбудеться 6 січня. Початок о 22:30 за київським часом.

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