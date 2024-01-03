"Сливочные" в 1/16 финала Кубка Короля сыграют на выезде против команды из четвертого дивизиона.

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К этому событию руководство Арандины решило реконструировать свой стадион. На домашней арене команды устанавливают дополнительные кресла, чтобы увеличить количество мест от 4800 до 10 тысяч. На видео видно, что работы по установке трибун идут полным ходом.

Напомним, что матч между Арандиной и Реалом состоится 6 января. Начало в 22:30 по киевскому времени.

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