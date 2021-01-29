Реал змирився з втратою Рамоса, – журналіст
Багаторічний союз Реала та захисника Серхіо Рамоса близький до завершення.
Флорентіно Перес більше не збирається робити капітану нових пропозицій щодо продовження контракту.
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Позиція президента Реала була чіткою – угода на рік зі зменшенням зарплатні на 10% і можливістю продовження ще на рік. Рамоса такі умови не влаштували, тому він планує розпочинати переговори з іншими клубами, повідомив ведучий El Chiringuito TV Хосе Педрерол. Реал не закриває двері перед 34-річним капітаном і готовий підписати контракт у будь-який момент, якщо захисник таки погодиться на компроміс.
Додамо, що Рамос виступає за мадридський клуб з літа 2005-го. У футболці "вершкових" він провів 668 матчів, відзначився 100 голами та 40 асистами.
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