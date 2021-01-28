Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно неоднозначно відреагував на чутки про потенційний переїзд капітана Реала Серхіо Рамоса у Париж.

"Через місяць я бачу гравців, що володіють чудовими лідерськими якостями. Великі здатні грати і вживатися у різних проектах і культурах.

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Стратегія ПСЖ існує вже багато років з тих пір, як ми підписали контракт з Роналдінью. Тоді ми побачили можливості ринку і запрошували тих, хто може покращити те, що ми маємо.

Тут Рамос знайде чудовий клуб, який одержимий завжди перемагати. ПСЖ – один з найвеличніших клубів у світі", – цитує Почеттіно Marca.

Нагадаємо, чинний контракт 34-річного Рамоса з Реалом розрахований до літа, одним з претендентів на ветерана називають саме ПСЖ.

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