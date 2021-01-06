Реал змирився з поверненням Бейла – план мадридців провалився
17:26 - Читать на русском
У таборі Реала засмучені новиною про чергову травму Гарета Бейла.
Реал готується до повернення Гарета Бейла після його оренди у Тоттенхемі, повідомляє AS.
Бейл вибув на тривалий термін через травму
У Мадриді сподівались, що сезон Гарета в АПЛ дозволить позбутись гравця, і хтось все ж захоче його придбати. Проте нещодавня травма валлійця істотно знизила шанси на повноцінний трансфер футболіста.
Чинний контракт Бейла з Реалом розрахований до завершення сезону 2021/22, за угодою мадридці ще виплатять скандальному хавбек близько 40 млн євро, що не надто тішить королівський клуб.
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