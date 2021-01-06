У таборі Реала засмучені новиною про чергову травму Гарета Бейла.

Реал готується до повернення Гарета Бейла після його оренди у Тоттенхемі, повідомляє AS.

Бейл вибув на тривалий термін через травму

У Мадриді сподівались, що сезон Гарета в АПЛ дозволить позбутись гравця, і хтось все ж захоче його придбати. Проте нещодавня травма валлійця істотно знизила шанси на повноцінний трансфер футболіста.

Чинний контракт Бейла з Реалом розрахований до завершення сезону 2021/22, за угодою мадридці ще виплатять скандальному хавбек близько 40 млн євро, що не надто тішить королівський клуб.

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