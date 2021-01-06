Реал готовится к возвращению Гарета Бейла после его аренды в Тоттенхэме, сообщает AS.

Бейл выбыл на длительный срок из-за травмы

В Мадриде надеялись, что сезон Гарета в АПЛ позволит избавиться от игрока, и кто-то все же захочет его приобрести. Однако недавняя травма валлийца существенно снизила шансы на полноценный трансфер футболиста.

Действующий контракт Бейла с Реалом рассчитан до конца сезона 2021/22, по соглашению мадридцы еще выплатят скандальному хавбеку около 40 млн евро, что не слишком радует королевский клуб.

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