Реал смирился с возвращением Бейла – план мадридцев провалился
17:31 - Читати українською
В лагере Реала расстроены новостью об очередной травме Гарета Бейла.
Реал готовится к возвращению Гарета Бейла после его аренды в Тоттенхэме, сообщает AS.
Бейл выбыл на длительный срок из-за травмы
В Мадриде надеялись, что сезон Гарета в АПЛ позволит избавиться от игрока, и кто-то все же захочет его приобрести. Однако недавняя травма валлийца существенно снизила шансы на полноценный трансфер футболиста.
Действующий контракт Бейла с Реалом рассчитан до конца сезона 2021/22, по соглашению мадридцы еще выплатят скандальному хавбеку около 40 млн евро, что не слишком радует королевский клуб.
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