Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью розповів про стан здоров'я Гарета Бейла після матчу Кубка ліги проти Сток Сіті.

"Матч проти Фулхема? Ні, Гарет не буде в кондиціях. Я би не сказав, що травма серйозна, проте можу сказати, що Бейл пропустить кілька тижнів", – цитує Моурінью Sky Sports.

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Зазначимо, що Тоттенхем протистоятиме Фулхему вже завтра, 30 січня, початок о 19:00.

Нагадаємо, Бейл травмувався у матчі Кубка Ліги зі Сток Сіті, який завершився перемогою "шпор" 3:1. Гарет загалом провів 11 матчів у складі Тоттенхема, записавши до свого активу 3 голи.

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