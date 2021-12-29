Бейл вибув на тривалий термін через травму
Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью розповів про стан здоров'я Гарета Бейла після матчу Кубка ліги проти Сток Сіті.
"Матч проти Фулхема? Ні, Гарет не буде в кондиціях. Я би не сказав, що травма серйозна, проте можу сказати, що Бейл пропустить кілька тижнів", – цитує Моурінью Sky Sports.
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Зазначимо, що Тоттенхем протистоятиме Фулхему вже завтра, 30 січня, початок о 19:00.
Нагадаємо, Бейл травмувався у матчі Кубка Ліги зі Сток Сіті, який завершився перемогою "шпор" 3:1. Гарет загалом провів 11 матчів у складі Тоттенхема, записавши до свого активу 3 голи.
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