Навіть в таких клубах як Реал, також трапляються форс-мажори.

Літак, яким команда Реала повинна була вирушити на поєдинок з Реал Сосьєдадом, виявився несправним, повідомляє Marca.

Лунін вперше потрапив до заявки Реала на матч Ла Ліги

Адміністрація клубу терміново знайшла інший літак і змінила маршрут. Мадридці полетять у Віторію, звідки на автобусі вже добиратимуться до Сан-Себастьяна (80 км).

Нагадаємо, Зінедін Зідан включив до заявки на дебютний матч сезону і українського голкіпера Андрія Луніна. Реал Сосьєдад прийматиме "вершкових" сьогодні, 20 вересня, початок о 22:00.

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