Реал змінив плани через несправність літака – Лунін і компанія добираються на перший матч сезону альтернативним шляхом
17:02 - Читать на русском
Навіть в таких клубах як Реал, також трапляються форс-мажори.
Літак, яким команда Реала повинна була вирушити на поєдинок з Реал Сосьєдадом, виявився несправним, повідомляє Marca.
Лунін вперше потрапив до заявки Реала на матч Ла Ліги
Адміністрація клубу терміново знайшла інший літак і змінила маршрут. Мадридці полетять у Віторію, звідки на автобусі вже добиратимуться до Сан-Себастьяна (80 км).
Нагадаємо, Зінедін Зідан включив до заявки на дебютний матч сезону і українського голкіпера Андрія Луніна. Реал Сосьєдад прийматиме "вершкових" сьогодні, 20 вересня, початок о 22:00.
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