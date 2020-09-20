Реал сменил планы из-за неисправности самолета – Лунин и компания добираются на первый матч сезона альтернативным путем
17:02 - Читати українською
Даже в таких клубах как Реал, также случаются форс-мажоры.
Самолет, которым команда Реала должна была отправиться на поединок с Реал Сосьедадом, оказался неисправным, сообщает Marca.
Лунин впервые попал в заявку Реала на матч Ла Лиги
Администрация клуба срочно нашла другой самолет и изменила маршрут. Мадридцы полетят в Виторию, откуда на автобусе уже будут добираться до Сан-Себастьяна (80 км).
Напомним, Зинедин Зидан включил в заявку на дебютный матч сезона и украинского голкипера Андрея Лунина. Реал Сосьедад будет принимать "сливочных" сегодня, 20 сентября, начало в 22:00.
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