На матчі Селтік – Шахтар завітали скаути Манчестер Сіті, повідомив журналіст Екрем Конур.

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Зазначається, що вони стежили за виступом Михайла Мудрика, який став головним героєм зустрічі, забивши гол та врятувавши "гірників" від поразки. Ба більше, вінгер створив вбивчий момент для Сікана, який не зміг забити, у надважливий момент не влучивши у ворота.

У сезоні 2022/23 Михайло Мудрик зіграв за Шахтар 11 матчів. Забив 6 голів і віддав 7 асистів (у Лізі чемпіонів – 5 поєдинків, 3 голи, 2 передачі). Контракт українця з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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