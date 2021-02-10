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Потенційний перехід Ольмо вартуватиме мадридцям орієнтовно 30 млн євро, хоча восени трансфер оцінювали на 40 млн. Посприяти трансферу повинні добрі взаємини менеджмента Реала з агентом хавбека Хуанмою Лопесом. Він також відстоює інтереси оборонця іспанського гранда Начо та екс-форварда мадридців Альваро Морати.

У нинішньому сезоні Дані Ольмо провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 8 результативних передач. Півзахисник є вихованцем Барселони, але за першу команду "блаугранас" не встиг дебютувати й у 2015 році перебрався до Динамо Загреб.

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