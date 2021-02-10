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Потенциальный переход Ольмо обойдется мадридцам ориентировочно в 30 млн евро, хотя осенью трансфер оценивали в 40 млн. Помочь трансферу должны хорошие отношения менеджмента Реала с агентом хавбека Хуанмой Лопесом. Он также отстаивает интересы защитника испанского гранда Начо и экс-форварда мадридцев Альваро Мораты.

В нынешнем сезоне Дани Ольмо провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач. Полузащитник является воспитанником Барселоны, но за первую команду "блаугранас" не успел дебютировать и в 2015 году перебрался в Динамо Загреб.

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