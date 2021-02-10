"Бики" планують зберегти іспанця у своєму складі, повідомляє Fussball Transfers.

Манчестер Юнайтед вибув з боротьби за Упамекано – залишилося три топ-претенденти

Зараз Анхеліньо захищає кольори Лейпцига на правах оренди. Втім, в угоді з Ман Сіті є пункт про обов'язковий викуп, який активується, якщо іспанець зіграє 12 матчів Бундесліги в сезоні, 5 з яких у другому колі (залишилося ще 2). Сума потенційної угоди – 18-20 млн євро.

До слова, в нинішньому сезоні Анхеліньо провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

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