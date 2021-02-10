РБ Лейпциг може позбавити Зінченка конкурента
Німецький РБ Лейпциг зібрався викупити оборонця Анхеліньо, права на якого досі належать англійському Манчестер Сіті.
"Бики" планують зберегти іспанця у своєму складі, повідомляє Fussball Transfers.
Манчестер Юнайтед вибув з боротьби за Упамекано – залишилося три топ-претенденти
Зараз Анхеліньо захищає кольори Лейпцига на правах оренди. Втім, в угоді з Ман Сіті є пункт про обов'язковий викуп, який активується, якщо іспанець зіграє 12 матчів Бундесліги в сезоні, 5 з яких у другому колі (залишилося ще 2). Сума потенційної угоди – 18-20 млн євро.
До слова, в нинішньому сезоні Анхеліньо провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 11 результативних передач.
Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021