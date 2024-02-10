Реал приймає Жирону в 24-му турі чемпіонату Іспанії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Жирона стартує о 19:30 за київським часом. На Сантьяго Бернабеу зустрічаються лідери Ла Ліги. Після 23-х турів команда Карло Анчелотті очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, набравши 58 очок. Жирона відстає на 2 бали. У матчі першого кола на Монтіліві Реал впевнено розбив підопічних Мічела, вигравши з рахунком 3:0 (забивали Хоселу, Чуамені та Беллінгем).

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У стартовому складі Реала вийде Андрій Лунін. У Жирони Віктор Циганков і Артем Довбик теж потрапили до основи. Нападник збірної України через травму пропустив гру з Реалом Сосьєдад та кілька тренувань впродовж останнього тижня, але таки опинився в старті. Мічел ризикнув випустити найкращого бомбардира Жирони на гру з лідером чемпіонату.

Обидві команди мають серйозні кадрові труднощі. Жироні не допоможуть дискваліфіковані Блінд та Еррера. Головний тренер каталонців Мічел теж не може перебувати в технічній зоні через вилучення в попередньому турі. У Реала справжня катастрофа в захисті. Карло Анчелотті не може розраховувати на всіх центрбеків першої команди – Рюдігера, Начо, Алабу та Мілітао. Як наслідок, пару центральних оборонців сформували Чуамені та Карвахаль.

Де дивитися матч Реал – Жирона? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями поєдинку 24-го туру чемпіонату Іспанії можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Реал Мадрид:

Жирона: