У матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії Сельта на виїзді поступилась Реалу. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Сельта підходила до протистояння з Реалом у доброму гуморі: підопічні Едуардо Коудета закінчили рік на мажорній ноті, провівши шестиматчеву безпрограшну серію (п'ять перемог і одна нічия). Натомість "вершкові", втративши очки в останньому поєдинку з Ельче, дозволили Атлетіко стати одноосібним лідером Ла Ліги. Тож відступати мадридцям було нікуди.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін традиційно грів лаву запасних, а його одноклубники взялись до справи. Вже на 6-й хвилині Марко Асенсіо втік у контратаку після того, як Яго Аспас втратив стовідсоткову можливість вивести Сельту вперед. Як наслідок, розкішний навіс півзахисника Реала на дальню штангу влучно замкнув головою Лукас Васкес.

Швидкий гол лише розізлив господарів і вони великими силами кинулись на ворота Куртуа. Проте, захисники "галактікос" без особливих проблем справлялись з пресингом "кельтів", регулярно втікаючи у контратаки. Одна з них могла завершитись голом: Васкес, промчавшись правим флангом, скинув в центр на лінію воротарського майданчика Модрічу, однак потужний удар хорвата заблокували захисники.

Згодом Асенсіо, прорвавшись крізь оборонців Сельти, намагався навісити з ліва, але Уго Мальйо буквально кинувся під м'яч.

Злагоджена робота флангів і швидкість гравців Реала з часом стали проблемою для господарів і останні все частіше вдавались до грубощів. Арбітр відверто шкодував футболістів Сельти, обмежуючись усними зауваженнями, хоча фол на Бензема тягнув більше, ніж на "гірчичник".

В середині тайму після подачі з кутового Ренато Тапія у штрафному майданчику Реала влучив м'ячем у руку Ферлану Менді, але арбітр проігнорував момент, вважаючи, що кінцівка француза була притиснута до тіла.

За мить Санті Міна завершував простріл одноклубника, але м'яч рикошетом від захисника вийшов на кутовий.

Наприкінці тайму Марко Асенсіо "зрубав" Аспаса поблизу воріт суперника і Сельта здобула право на перспективний штрафний. Однак, банальний навіс у гущу футболістів закінчився... нічим. Згодом свій шанс змарнував Карвахаль – після навісу зі стандарту і сумбуру у штрафному майданчику "кельтів", круглий відскочив до захисника "вершкових" і той гарматним ударом відправив сферу повз рамку воріт.

На останній хвилині першої сорокап'ятихвилинки Мендес зіткнувся з Куртуа і серце в українських уболівальників йокнуло – бельгієць з гримасами болю на обличчі опинився на газоні. Арбітр практично одразу дав свисток на перерву, а лікарі кинулись чаклувати над конкурентом Луніна.

З перших секунд другого тайму Сельта кинулась на ворота Реала. Мадридці, грамотно розташувавшись поблизу власного штрафного, буквально виштовхували суперника до центра поля.

На 53-й хвилині "вершкові" покарали "кельтів" за помилку Джейсона Мурільйо. Лука Модріч перехопив неточну передачу колумбійця в центрі поля і запустив сферу на Васкеса. Той пасом знайшов Асенсіо і Марко ударом з меж штрафного майданчика подвоїв перевагу своєї команди.

За десять хвилин Бензема увірвався у володіння Рубена Бланко лівим флангом і намагався поцілити у дальній кут воріт. Не вистачило лічених сантиметрів.

Сельта постійно намагалась шукати щастя біля чужих воріт, але вимушені заміни Аспаса та Ноліто через травми, давалися взнаки. На останній хвилині гості могли підсолодити гіркоту поразки голом, але Куртуа зреагував на два постріли поспіль.

Перемога дозволила підопічним Зідана очолити турнірну таблицю – Реал набрав 36 пунктів і на одне очко випереджає Атлетіко, у якого три гри в запасі.

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