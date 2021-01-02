В рамках суботньої програми 17-го туру Ла Ліги Леванте на виїзді поступився Вільяреалу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 17-й тур

Вільяреал – Леванте – 2:1

Голи: Ніньйо, 19, Морено, 54 – Леон, 73

Бетіс – Севілья – початок о 17:15

Хетафе – Вальядолід – початок о 19:30

Програму вікенду в іспанській Прімері відкривав поєдинок Вільяреал – Леванте. Господарі відкрили рахунок на 19-й хвилині – Педраса віддав чудову передачу у штрафний майданчик, а Ніньйо в дотик замкнув. "Жаби" одразу кинулись в атаку, щоб зрівняти рахунок, але у першому таймі забити не змогли.

Барселона може призначити Тухеля замість Кумана – доля нідерландця залежить від президентських виборів

Після перерви перевагу господарів збільшив Морено. На 70-й хвилині на полі з'явився Леон, який через декілька хвилин головою замкнув навіс Радої у карний майданчик – 2:1. Це додало гостям сил та до кінця матчу вони провели ще кілька небезпечних атак, проте зрівняти рахунок їм так і не вдалось. У підсумку – перемога Вільяреала – 2:1.

Завдяки цій перемозі "жовта субмарина" із 29-ма очками піднялась на четверту сходинку турнірної таблиці, натомість Леванте із 18-ма пунктами залишився на дванадцятому.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ