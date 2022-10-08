Реал внаслідок осічки з Осасуною пропустив Барселону на першу позицію. Це не могло влаштовувати мадридців – тим паче, за тиждень до Ель Класіко. У виїзному поєдинку проти Хетафе "вершковим" була потрібна тільки перемога. Лунін, як і очікувалось, розпочав гру в основі.

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Підопічні Карло Анчелотті так налаштувались, що відкрили рахунок на 3-й хвилині. Героєм став Мілітао, який ударом головою замкнув подачу Модріча з кутового – 0:1! Ще за чотири хвилини Карвахаль міг подвоїти перевагу, вистріливши з правого кута воротарського після передачі від Вінісіуса, однак м'яч пролетів над поперечкою

Хетафе огризнувся небезпечним прострілом вздовж лінії воротарського на 22-й хвилині. Бути б голу, якби Борха зміг нормально влучити по м'ячу. Це був перший і останній момент господарі в першому таймі.

Реал домінував – втім, великої кількості гострих епізодів біля воріт Сорії теж не виникало. До перерви можна пригадати тільки навіс Вальверде під удар Родріго (Сорія витягнув) та падіння Вінісіуса в штрафному. Арбітр спочатку приначив пенальті, але після втручання VAR його скасували.

Одразу по перерві "бланкос" могли закрити інтригу. На 48-й хвилині Родріго замикав простріл Вінісіуса ударом метрів з 10-ти, влучивши у захисника, а добивання від Чуамені парирував Сорія. Ще одне добивання від Модріча встигли накрити. Хетафе огризнувся вже на 49-й пострілом Аленьї з дуги перед карним майданчиком – м'яч пішов у правий нижній кут, однак Лунін врятував Реал!

На 57-й хвилині гості забили другий гол вналсідок невдалого виносу Мітровіча в ноги Вальверде. Родріго підхопив відскок і переграв Сорію, але взяття воріт не зарахували через офсайд. На 77-й хвилині подвоїти перевагу "вершкових" міг Вальверде, який потужно приклався у ліву "шістку" з дистанції – Сорія виручив Хетафе. Цікавіших моментів в основий час Реал не створював.

У господарів теж мало що виходило. Пригадується тільки вривання Хуанмі на правий край штрафного з ударом в дальній кут. Лунін спокійно впорався. "Бланкос" відповіли на 2-й компенсованій хвилині лонгшотов Асенсіо – м'яч пройшов повз дев'ятку.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Реала. Підопічні Карло Анчелотті здобули дебютну суху перемогу в сезоні Ла Ліги, набрали 22 очки й повернулись на перше місце, а Лунін провів перший сухий матч за "королівський клуб".

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