Основний воротар Реала Тібо Куртуа досі відновлюється після пошкодження сідничного нерва. Як інформує журналіст Карлос Родрігес у своєму Твіттері, бельгійський воротар не має наміру форсувати своє відновлення.

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Згідно з джерелом, Куртуа точно пропустить матч своєї команди з Хетафе і йому буде вкрай важко відновитися до гри з Шахтарем, яка відбудеться у Варшаві у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Однак Тібо готовий зіграти в Ель Класіко проти Барселони. Ця зустріч відбудеться 16 жовтня.

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