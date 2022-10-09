Реал в результате осечки с Осасуной пропустил Барселону на первую позицию. Это не могло устраивать мадридцев – тем более, за неделю до Эль-Класико. В выездном поединке против Хетафе "сливочным" была нужна только победа. Лунин, как и ожидалось, начал игру в основе.

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Подопечные Карло Анчелотти так настроились, что открыли счет на 3-й минуте. Героем стал Милитао, который ударом головой замкнул подачу Модрича с углового – 0:1! Еще через четыре минуты Карвахаль мог удвоить преимущество, выстрелив с правого угла вратарской после передачи от Винисиуса, однако мяч пролетел над перекладиной.

Хетафе огрызнулся опасным прострелом вдоль линии вратарской на 22-й минуте. Быть бы голу, если бы Борха смог нормально попасть по мячу. Это был первый и последний момент хозяева в первом тайме.

Реал доминировал – впрочем, большого количества острых эпизодов у ворот Сории тоже не возникало. До перерыва можно вспомнить только навес Вальверде под удар Родриго (Сория вытащил) и падение Винисиуса в штрафной. Арбитр сначала назначил пенальти, но после вмешательства VAR его отменили.

Сразу после перерыва "бланкос" могли закрыть интригу. На 48-й минуте Родриго замыкал прострел Винисиуса ударом метров с 10-ти, попав в защитника, а добивание от Чуамени парировал Сория. Еще одно добивание от Модрича успели накрыть. Хетафе огрызнулся уже на 49-й выстрелом Аленьи с дуги перед штрафной площадкой – мяч ушел в правый нижний угол, однако Лунин спас Реал!

На 57-й минуте гости забили второй гол вналсидок неудачного выноса Митровича в ноги Вальверде. Родриго подхватил отскок и переиграл Сорию, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда. На 77-й минуте удвоить преимущество "сливочных" мог Вальверде, который мощно приложился в левую "шестерку" с дистанции – Сория выручил Хетафе. Более интересных моментов в основное время Реал не создавал.

У хозяев тоже мало что получалось. Вспоминается только врывание Хуанми на правый край штрафной с ударом в дальний угол. Лунин спокойно справился. "Бланкос" ответили на 2-й компенсированной минуте лонгшотом Асенсио – мяч прошел мимо девятки.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Реала. Подопечные Карло Анчелотти набрали 22 очка и вернулись на первое место, а Лунин провел первый сухой матч за "королевский клуб".

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