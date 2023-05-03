Реал залишився єдиним претендентом на підписання Джуда Беллінгема, на якого також полювали Манчестер Сіті та Ліверпуль. Мадридці вже мають принципову угоду з гравцем, який має приєднатись до клубу 30 червня, повідомляє Marca.

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Якщо перехід завершиться успішно, то Беллінгем підпише контракт до 2029 року. Єдиною перешкодою є відсутність домовленості між Борусією Д та Реалом – німці хочуть отримати 140 млн євро, тоді як мадридці пропонують від 100 до 120 млн євро. Хоча контракт ще не підписаний, "вершкові" не хочуть відкладати оголошення про завершення трансферу.

Додамо, що Беллінгем зіграв у 40 матчах за Борусію Д цього сезону, забивши 11 голів та віддавши 7 асистів.

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