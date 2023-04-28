Півзахисник Борусії Д Джуд Беллінгем може продовжити свою кар'єру в Іспанії.

Реал вже деякий час стежить за молодою зіркою дортмундців. "Вершкові" поступово шукали підхід до оточення Беллінгема. Нещодавно вони відправили свого представника, щоб поговорити особисто з гравцем та розповісти йому про переваги переходу в мадридську команду. Подібну стратегію іспанці використовували, щоб вмовити Чуамені залишити Монако.

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Як повідомляє AS, англійський півзахисник погодився перейти влітку в Реал. Єдине, що турбує керівництво мадридців – трансферна ціна, яку може озвучити за свого гравця Борусія Д. "Вершкові" розпочнуть перемовини з німецьким клубом найближчими днями.

У нинішньому сезоні Беллінгем провів 39 ігор у складі дортмундців, забив 11 голів і віддав сім результативних передач. Нагадаємо, що Борусія оцінювала півзахисника в 120 мільйонів євро.

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