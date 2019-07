Азар приїхав у Реал із зайвою вагою – вболівальники обурені

На свіжих фото Азара з офіційного сайту Реала помітно, що бельгієць має проблеми із зайвою вагою, проте у новому випуску журналу AS новачок виглядає струнким.

Реал запропонував Азару два варіанти ігрового номера

Справа в тому, що у журналі голова Азара була примальована до тіла Каріма Бензема. Вболівальники жартують: "Ми реально віддали 100 млн євро за товстуна Азара".

Нагадаємо, бельгійський вінгер перейшов у Реал з Челсі цього літа. Вартість переходу склала 100 мільйонів євро.

Завершив, як почав: 7 років Азара у Челсі – до зірок крізь круте піке

OMG, caption this guys



AS used Benzema’s body to put Hazard’s head for their cover!



Hazard nowadays is getting fat! pic.twitter.com/NxK46gJGt8