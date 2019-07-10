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Азар приїхав у Реал із зайвою вагою – вболівальники обурені

09:28 1919 Читать на русском
Азар приїхав у Реал із зайвою вагою – вболівальники обурені
Еден Азар / Marca

Новачок Реала Еден Азар має проблеми з зайвою вагою перед початком сезону.

На свіжих фото Азара з офіційного сайту Реала помітно, що бельгієць має проблеми із зайвою вагою, проте у новому випуску журналу AS новачок виглядає струнким.

Реал запропонував Азару два варіанти ігрового номера

Справа в тому, що у журналі голова Азара була примальована до тіла Каріма Бензема. Вболівальники жартують: "Ми реально віддали 100 млн євро за товстуна Азара".

Нагадаємо, бельгійський вінгер перейшов у Реал з Челсі цього літа. Вартість переходу склала 100 мільйонів євро.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар
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