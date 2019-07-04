Реал у неспокої: Лунін має 20 пропозицій, Бейл – 8 друзів по бунту, а в Переса трансферна мета на мільярд євро

Реал Мадрид продовжує вести активну трансферну компанію в усіх напрямках. Президент клубу Флорентіно Перес не відмовляється від амбітної мети – довести суму продажів своїх зірок до 1-го мільярда євро, якщо рахувати лише період другої каденції.

Чому Лунін покине Реал цього літа

Реал бере Луніна і ще 29 гравців з собою на канадські збори, причому на сезон в Іспанії можна заявити максимум 25 гравців. Інформація авторитетного радіо COPE виявилася в деяких моментах навіть сенсаційною, адже список включає і деяких списаних Зіданом кандидатів на кадрову чистку. Передусім це стосується аж 4-х воротарів, з яких як мінімум хтось з тріо Лунін-Зідан-Навас виявиться четвертим зайвим. Ну, або присутність Гарета Бейла, якого французький тренер відверто ігнорував наприкінці минулого сезону, а клуб хотів максимально швидко і вигідно продати.

Реал змінює плани щодо Луніна – українцю вже підшукали амбітний клуб, який готується послабити Фонсека

Зінедін Зідан не готовий прощатися зі своїм сином Лукою. Кейлор Навас взагалі плутає всі карти і морочить голову як тренеру, так і президенту, а з ними у підвішеному стані опинився голкіпер збірної України. Андрій Лунін навіть після визнання найкращим воротарем молодіжного Чемпіонату світу-2019 не може претендувати на роль першого запасного в Мадриді. Уся ця ситуація настільки муляє око, що 20-річний українець навіть готовий повернутися в Леганес, хоча там у нього навряд чи буде суттєво більше часу, ніж ті 5 матчів Прімери, зіграні в дебютному сезоні.

Видання ABC зазначає, що відносно екс-голкіпера Зорі та Дніпра на столі Реала лежить цілих 20 пропозицій від різних клубів. На мій погляд, Лунін нічого не виграє від варіанту знову стати запасним після Куельяра. Час певного хайпу після ЧС-2019, схоже, було витрачено надаремно, адже на такому підйомі чемпіону світу могли б виторгувати хоча б якісь гарантії стабільних виступів. А в разі, якщо він повернеться в Леганес тільки тому, що там його уже подружився з тренерами і партнерами, але знову сидітиме на лаві значну частину сезону, це можна буде вважати ще гучнішим фіаско, ніж перша оренда.

За інформацією La Razón, Реал вирішив залишити Наваса, незважаючи на інтерес клубів АПЛ, Серії А та ПСЖ. Пропозиції за воротаря збірної Коста-Ріки не влаштували Флорентіно Переса, який вимагав понад 10 мільйонів євро. Сам гравець не сприяв перемовинам, виставляючи перед новим клубом умову зарплатні на рівні 5 млн за рік. Та й клуб не хотів насильно змушувати улюбленця роздягальні та фанатів до рішення покинути Бернабеу.

Боси "вершкових" вирішили закрити воротарське питання з тим, щоб Кейлор залишився ще як мінімум на рік. Ситуацію може змінити лише якась божевільна пропозиція, яка влаштує всі сторони. Утім, на такий раптовий варіант зараз не поставиш і 10 гривень. Зідан погодився на те, щоб Навас залишився і був воротарем №2, відтак Луніну в Реалі знову ловити нічого – хоч він начебто і їде в Канаду на збори, максимум, на що зараз міг би розраховувати, це пару матчів за сезон у статусі 3-го резервного.

Бунт Бейла і ще 8-х гравців дає свої плоди (не для всіх)

Гарета можуть собі дозволити лише декілька клубів. В ідеалі валлійця хотіли виміняти на Погба з доплатою, але боси Манчестер Юнайтед не такі легковірні, як здавалося мадридцям. Кому потрібен гравець, готовий заради топ-зарплати просто сидіти у клубі, де його не хочуть? Та ще й взамін віддавати чемпіона світу, який перебуває в розквіті сил і молодший на 4 роки. Ні, МЮ показує, що він не з таких. "Вони живуть у казковому середовищі та чудово усвідомлюють, що в разі відходу виграш 4-х ЛЧ за 5 років стане для них місією неможливою", – справедливо зазначає ABC.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує

Бейл і його 8 друзів по своєрідному бунту хочуть залишитися за будь-яку ціну. Їм чітко повідомили, що у них вкрай низькі шанси грати в основі, але вони прагнуть і надалі бути в команді, де завжди є місце для галактичних амбіцій і великих перемог. Кейлор Навас уже домігся свого. У компанії Бейла також резервні захисники Начо і Регілон, півзахисники Іско, Асенсіо, Браїм Діас, Лукас Васкес, форвард Маріано Діас. Не всі вони залишаться. Той же Регілон близький до відходу в Севілью, але більшість, схоже, досягнуть мети.

Навіть Бейл. До нього приписують деякий інтерес Манчестер Юнайтед, Тоттенхема, Ювентуса, Баварії і ПСЖ, але в кожній з цих операцій не вистачає якогось пазла, а його агент стабільно все заперечує і прирівнює будь-який варіант відходу до дива. Міняти Мадрид і Прімеру на менш статусні Бундеслігу та Лігу 1, Мюнхен і Париж? Навряд чи Бейл був би зацікавлений. Тоттенхем потягне десь так половину його зарплатні в Реалі. З МЮ все складно через небажання продавати Погба.

Юве? Туринці ледь наважилися на трансфер Роналду, а Бейл може похитнути їхню фінансову стабільність. НайРЕАЛьнішим виглядає гіпотетичний трансфер у ПСЖ, якщо Барселона таки дотисне повернення Неймара цього літа. Тоді Гарета могли б спокусити гігантським окладом, адже поєднання великих грошей та любові у новому топ-клубі могло б схилити його до цього трансферу. Наразі ж пропозицій катма, і валлієць, найімовірніше, поїде в Канаду з Реалом, чого не очікував майже ніхто.

А як же мільярд Флорентіно? За межею рекорду мінімум!

У Переса є конкретна мета. Довести суму своїх продажів під час другої каденції до мільярда євро. Трохи більше як 300 мільйонів євро виклав Реал за 5-х новачків літнього трансферного вікна: 21-річні Едер Мілітао та Лука Йовіч потягнули разом на 110 млн, 18-річний Родріго – на 45, а трохи зріліші Еден Азар і Ферлан Менді – на всі 148. А ще ж плани трансферу Погба, Еріксена чи ван де Беека ніхто не відміняв! Прихід у клубну казну наразі становить 105 мільйонів: 20 за форварда Рауля де Томаса (Бенфіка), 40 за Маркоса Льоренте (Атлетіко) і 45 за Матео Ковачіча (Челсі).

Ще 20-25 млн євро "королівський" клуб розраховує виручити за трансфер Тео Ернандеса в Мілан. Мартін Едегор вирушить в Реал Сосьєдад, як і Серхіо Регілон у Севілью, на правах оренди. За Хамеса Родрігеса Наполі може в найкращому випадку заплатити 42 мільйони. Дані Себальйоса хочуть спихнути кудись у напрямку АПЛ чи Серії А за 35, але з правом повернення (або 50 з кінцями). Той же Сосьєдад може принести ще 15 за підписання форварда молодіжної збірної Іспанії Борху Майораля, який нещодавно став чемпіоном Європи-2019 U-21.

За Бейла ніхто не зголосився виплатити 80 мільйонів євро, як і за Наваса десятку, хоча вартість костаріканця і так знизили удвічі. Є ще гравці, яких Зідан не хотів би відпускати, але Реал отримує доволі звабливі пропозиції. Так, за Іско Мадрид хотів би виручити не менше 80 млн, про Асенсіо говоритиме лише з початкової ціни у 100 мільйонів, Лукаса Васкеса оцінюють за різними даними у 25-40, Начо – у 30.

Десь тут же Маріано Діас, що вперто відмовляється приймати реальність, в якій у нього нульові шанси конкурувати з Бензема та Йовічем, хоча Реал залюбки продав би його за 30-тку. Не забуваємо і Вальєхо, який поступається Рамосу, Варану і Мілітао – та всім центрбекам "бланкос". Хесуса оцінили у скромні 12 млн євро, але його майбутнє залежить від потенційного продажу четвертого за статусом стопера – Начо.

Флорентіно Пересу вистачило б і 270 мільйонів уже цього літа, аби перетнути межу в мільярд євро доходів з продажів під час своєї другої ери. Наразі реальнішим виглядає варіант у 200 млн євро, але робота кипить і в найближчі дні все може статися. Перехід Роналду в Ювентус рік тому дозволив побити рекорд продажів за одне трансферне вікно, а зараз клуб на 99% оновить його. Зрозуміло і ще одне – мінімум декілька з тих гравців, які поїдуть на перші збори, покинуть Реал на правах оренди або остаточно. І наш воротар, на жаль чи на щастя, серед цієї першої категорії.

Несподівана загроза для Луніна та серйозний конкурент Ярмоленка: Іспанія U-21 перемогла на Євро – що з ними буде