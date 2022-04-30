Реал розгромив Еспаньйол і став чемпіоном Іспанії у 34 турі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Родріго до перерви організував Мадриду комфортну перевагу. Бразильця двічі залишали без нагляду у карному майданчику, і він розстрілював нижні кути воріт Лопеса.

Реал виграв чемпіонат Іспанії – Луніну не дозволили вийти в титульному матчі, Бензема поставив чемпіонську крапку

У другій половині Реал добив Еспаньйол. Асенсіо акуратно завершив контратаку, а неперевершений Бензема встановив остаточний рахунок – 4:0. Останні 4 тури перетворюються для "вершкових" на формальність, проте не слід забувати про Лігу чемпіонів.