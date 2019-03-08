Неймар проривався до суддівської кімнати після вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів – Аль-Хелаїфі також шаленів

Зірка Парі Сен-Жермен Неймар і президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі втратили над собою контроль після вильоту від Манчестер Юнайтед в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Юнайтед завдяки VAR на останніх хвилинах отримав право на пенальті, який залишив ПСЖ за бортом Ліги чемпіонів. Дві головні особи в паризькому клубі шаленіли після цього в підтрибунному приміщені Парк де Пренс.

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Неймар був обурений рішенням поставити пенальті та намагався продертися в кімнату арбітра Даміра Скоміни, інформує RMC. Його вчасно зупинили представники ПСЖ, однак пізніше бразилець, який не грав з МЮ через травму, жорстко висловився в Instagram.

Нассер Аль-Хелаїфі також не міг стримати гніву. Журналісти бачили, як він з гуркотом відкривав двері роздягальні після матчу. Через годину після гри він був на зборах команди. Майбутнє Аль-Хелаїфі в клубі вирішить емір Катару, а Неймар після такого розчарування може покинути ПСЖ.

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