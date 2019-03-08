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Неймар проривався до суддівської кімнати після вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів – Аль-Хелаїфі також шаленів

12:47 703 Читать на русском
Неймар проривався до суддівської кімнати після вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів – Аль-Хелаїфі також шаленів
Неймар / AS

Зірка Парі Сен-Жермен Неймар і президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі втратили над собою контроль після вильоту від Манчестер Юнайтед в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

Манчестер Юнайтед завдяки VAR на останніх хвилинах отримав право на пенальті, який залишив ПСЖ за бортом Ліги чемпіонів. Дві головні особи в паризькому клубі шаленіли після цього в підтрибунному приміщені Парк де Пренс.

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Неймар був обурений рішенням поставити пенальті та намагався продертися в кімнату арбітра Даміра Скоміни, інформує RMC. Його вчасно зупинили представники ПСЖ, однак пізніше бразилець, який не грав з МЮ через травму, жорстко висловився в Instagram.

Нассер Аль-Хелаїфі також не міг стримати гніву. Журналісти бачили, як він з гуркотом відкривав двері роздягальні після матчу. Через годину після гри він був на зборах команди. Майбутнє Аль-Хелаїфі в клубі вирішить емір Катару, а Неймар після такого розчарування може покинути ПСЖ.

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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ - Манчестер Юнайтед Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі
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