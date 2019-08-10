toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ШАХТАР ВЕСТ ХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал запропонував Неймару неймовірну зарплату – бразилець може стати другим найбільш високооплачуваним гравцем світу

12:50 792 Читать на русском
Реал запропонував Неймару неймовірну зарплату – бразилець може стати другим найбільш високооплачуваним гравцем світу
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ Неймар отримав неймовірну пропозицію від мадридського Реала.

Президент Реал Флорентіно Перес запропонував нападнику ПСЖ Неймара п'ятирічний контракт із зарплатою 40 млн євро на рік, повідомляє Sport.es.

Реал все ще хоче підписати Неймара – мадридці готують ПСЖ неймовірну пропозицію

Бразилець поки не відповів на пропозицію і чекає результату переговорів з Барселоною, яка є для нього пріоритетним варіантом продовження кар'єри. Якщо Неймар підпише контракт з Реалом, то стане другим найбільш високооплачуваним футболістом у світі після Ліонеля Мессі.

Раніше повідомлялося, що Реал запропонував ПСЖ за Неймара 120 млн євро і півзахисника Луку Модріча.

У минулому сезоні за ПСЖ Неймар забив 23 голи і зробив 13 результативних передач в 28 матчах.

Луніну потрібен лише Неймар – як після найгіршого міжсезоння Реала за 39 років українець може сенсаційно всіх переграти

blog_ava
Динамо – Шахтар: команди визначились із формами на Класичне
11:33
1631
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Трансфери Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
9
хв
Крістал Пелас
17:00
Евертон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук