Реал запропонував Неймару неймовірну зарплату – бразилець може стати другим найбільш високооплачуваним гравцем світу

Форвард ПСЖ Неймар отримав неймовірну пропозицію від мадридського Реала.

Президент Реал Флорентіно Перес запропонував нападнику ПСЖ Неймара п'ятирічний контракт із зарплатою 40 млн євро на рік, повідомляє Sport.es.

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Бразилець поки не відповів на пропозицію і чекає результату переговорів з Барселоною, яка є для нього пріоритетним варіантом продовження кар'єри. Якщо Неймар підпише контракт з Реалом, то стане другим найбільш високооплачуваним футболістом у світі після Ліонеля Мессі.

Раніше повідомлялося, що Реал запропонував ПСЖ за Неймара 120 млн євро і півзахисника Луку Модріча.

У минулому сезоні за ПСЖ Неймар забив 23 голи і зробив 13 результативних передач в 28 матчах.

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