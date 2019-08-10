Реал предложил Неймару невероятную зарплату – бразилец может стать вторым самым высокооплачиваемым игроком мира

Форвард ПСЖ Неймар получил невероятное предложение от мадридского Реала.

Президент Реал Флорентино Перес предложил нападающему ПСЖ Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 млн евро в год, сообщает Sport.es.

Реал все еще хочет подписать Неймара – мадридцы готовят ПСЖ невероятное предложение

Бразилец пока не ответил на предложение и ждет результата переговоров с Барселоной, которая является для него приоритетным вариантом продолжения карьеры. Если Неймар подпишет контракт с Реалом, то станет вторым самым высокооплачиваемым футболистом в мире после Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что Реал предложил ПСЖ за Неймара 120 млн евро и полузащитника Луку Модрича.

В прошлом сезоне за ПСЖ Неймар забил 23 гола и сделал 13 результативных передач в 28 матчах.

Лунину нужен лишь Неймар – как после худшего межсезонья Реала за 39 лет украинец может сенсационно всех переиграть