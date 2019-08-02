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Реал все ще хоче підписати Неймара – мадридці готують ПСЖ неймовірну пропозицію

2 серпня 23:44 396 Читать на русском
Реал все ще хоче підписати Неймара – мадридці готують ПСЖ неймовірну пропозицію
Неймар / ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар ще може перебратись у Реал замість Барселони. "Вершкові" готують суперпропозицію.

Мадридський Реал повернувся до спроб переманити до себе зіркового нападника Неймара, повідомляє Sky Sport Italia.

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"Вершкові" готові включити в угоду кількох футболістів, у тому числі володаря "Золотого м'яча-2018" Луку Модріча. Щоправда, не всі, хто потрапляє у список, хочуть переходити в ПСЖ.

Протягом усього літа тривають розмови щодо повернення Неймара в Барселону, проте парижани не бажають відпускати його на Камп Ноу.

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