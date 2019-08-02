Реал все ще хоче підписати Неймара – мадридці готують ПСЖ неймовірну пропозицію

Україна — 2 серп 619
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Русин перейде у Зорю на правах оренди та зможе зіграти вже у Лізі Європи проти ЦСКА, – журналіст
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Аталанта поступилася Лестеру – Маліновський відіграв один таймІталія — 2 серп 1100
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Колос – Маріуполь: азовці випустили відео, у якому звинувачують арбітра у грубих помилкахУкраїна — 2 серп 422
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Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти на матч з Лестером – онлайн-трансляція поєдинкуІталія — 2 серп 1293
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Яремчук – у пріоритетному списку трансферів ГалатасараяТуреччина — 2 серп 1269