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ПСЖ пропонував Манчестер Юнайтед взяти Неймара в оренду

19:46 739 Читать на русском
ПСЖ пропонував Манчестер Юнайтед взяти Неймара в оренду
Неймар / AFP

ПСЖ намагається здихатись нападника команди Неймара до початку Ліги 1.

Керівництво ПСЖ зрозуміло, що повинно дозволити Неймару піти і шукати йому заміну. Парижани розраховують закрити це питання до початку чемпіонату, тобто до 9 серпня.

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Французький клуб протягом цього літа пропонував взяти в оренду бразильського нападника кільком топ-клубам Європи, зокрема Манчестер Юнайтед. Проте, манкуніанці відмовились від подібної угоди, повідомляє Sport.es.

Також зазначається, що оточення Неймара розуміє, що нападник повернеться у Барселону вже цього літа і сприймає це як належне. Бразилець прийняв рішення і не збирається його змінювати.

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