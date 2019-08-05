ПСЖ хоче здійснити два гучних трансфери, якщо продасть Неймара

ПСЖ вже знає, куди витратить гроші від трансферу Неймара, якщо такий все ж станеться.

ПСЖ націлився на голкіпера Мілана Джанлуїджі Доннарумму та нападника Ювентуса Пауло Дибалу. Щоправда, ці трансфери можливі тільки за умови продажу Неймара цього літа.

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У випадку відходу бразильця паризький клуб буде діяти дуже швидко, адже розуміє, що Ювентусу та Мілану потрібно буде знайти заміну для цих футболістів. Якщо ж Неймар залишиться у ПСЖ, то французе не будуть купувати футболістів цього трансферного вікна.

До слова, минулого сезону Дибала зіграв у Серії А 30 матчів, де забив 5 голів та віддав 6 асистів. В активі Доннарумми 36 матчів і 31 пропущений м'яч.

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