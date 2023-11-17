Француз отримав пошкодження в розташуванні національної команди. Фатальним став контакт з нападником ПСЖ Усманом Дембеле. Спочатку здавалася, що травма не складна, але припущення виявилися хибними.

Дембеле травмував зіркового гравця Реала на тренуванні збірної Франції

Тренерський штаб ухвалив рішення відпустити Камавінга в розташування клубу, де він пройшов поглиблений медогляд. Лікарі Реала провели обстеження і встановили, що в Едуардо розрив зовнішньої бокової зв’язки правого коліна. Про це повідомляє прес-служба клубу. Реабілітація від такої травми триває 2-2,5 місяці.

До слова, у нинішньому сезоні Камавінга грав у всіх без виключення матчах Реала – загалом 17 поєдинків у всіх турнірах, в яких 21-річний француз відзначився одним асистом.

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