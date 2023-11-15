У середу, 15-го листопада, під час тренування збірної Франції вінгер ПСЖ Усман Дембеле завдав травму півзахиснику Реала Едуардо Камавінга. Як інформує L'Equipe, півзахисник "бланкос" зазнав удару в коліно і звалився на газон, після чого був змушений достроково завершити сесію.

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Після завершення тренування Камавінга повідомив головному тренеру збірної Франції Дідьє Дешаму про те, що з ним усе гаразд. Однак ступінь серйозності травми ще не визначено. Гравцеві належить пройти медичне обстеження.

Франція готується зіграти два завершальні матчі відбору до Євро-2024 – з Гібралтаром вдома і Грецією на виїзді. Зустрічі заплановані на 18 і 21 листопада відповідно.