Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга в ближайшее время не сможет помочь команде на футбольном поле.

Француз получил повреждение в расположении национальной команды. Роковым стал контакт с нападающим ПСЖ Усманом Дембеле. Поначалу казалось, что травма не сложна, но предположения оказались ложными.

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Тренерский штаб принял решение отпустить Камавингу в расположение клуба, где он прошел углубленный медосмотр. Врачи Реала провели обследование и установили, что у Эдуардо разрыв внешней боковой связки правого колена. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Реабилитация после такой травмы длится 2-2,5 месяца.

К слову, в нынешнем сезоне Камавинга играл во всех без исключения матчах Реала – всего 17 поединков во всех турнирах, в которых 21-летний француз отличился одним ассистом.