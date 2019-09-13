toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Реал втратив ще одного гравця – Зідан має грандіозні проблеми

16:35 187 Читать на русском
Реал втратив ще одного гравця – Зідан має грандіозні проблеми
Федеріко Вальверде / Фото ФК Реал

Схоже, лазарет Реала найближчим часом потребуватиме розширення.

Молодий хавбек Реала Федеріко Вальверде не допоможе команді у найближчих матчах через травму, повідомляє офіційний сайт клубу.

Модріч отримав травму – епідемія Реала триває

Після медогляду лікарі діагностували у 21-річного уругвайця травму прямого м'яза лівого стегна. Про терміни відновлення Федеріко не повідомляється, але за попередніми даними гравець залишиться поза грою протягом 2-3 тижнів.

Нагадаємо, це вже 12-та травма в Реалі за останні 3 місяці – раніше у лазареті опинялися Асенсіо, Менді, Йовіч, Куртуа, Родріго, Азар, Діас (двічі), Хамес, Іско та Модріч.

Провалена революція: чому Зідан працює з Реалом зразка 2014 року, а Лунін втратив супершанс

blog_ava
Венглинський назвав ключовий матч України у відборі на Євро-2020 – це не Португалія
10:08
5835
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Федеріко Вальверде Федеріко Вальверде
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
42
хв
Фортуна
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук