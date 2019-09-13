Реал втратив ще одного гравця – Зідан має грандіозні проблеми

Схоже, лазарет Реала найближчим часом потребуватиме розширення.

Молодий хавбек Реала Федеріко Вальверде не допоможе команді у найближчих матчах через травму, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Після медогляду лікарі діагностували у 21-річного уругвайця травму прямого м'яза лівого стегна. Про терміни відновлення Федеріко не повідомляється, але за попередніми даними гравець залишиться поза грою протягом 2-3 тижнів.

Нагадаємо, це вже 12-та травма в Реалі за останні 3 місяці – раніше у лазареті опинялися Асенсіо, Менді, Йовіч, Куртуа, Родріго, Азар, Діас (двічі), Хамес, Іско та Модріч.

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