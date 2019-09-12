Модріч отримав травму – епідемія Реала триває

Зінедін Зідан отримав неприємні новини. Лазарет команди поповнився після пошкодження Луки Модріча.

Лука Модріч став черговим гравцем Реала, у якого виникли проблеми зі здоров'ям. Володар "Золотого м'яча" пошкодив праве стегно та вибув на невизначений термін. Відомо, що 34-річний хорват точно не зіграє 14 вересня проти Леванте, повідомляє AS.

"Реалу їх не продають", – Перес поскаржився на три зірвані трансферні бомби

Імовірно, на найближчий матч Зідан змушений буде залучити гравців Кастільї (молодіжної команди), адже з гравців середньої лінії у розпорядженні француза залишилися лише Кроос, Каземіро та Вальверде (двоє останніх ще й лише повернулися після матчів збірних).

Це вже 11-та травма в Реалі за останні 3 місяці – раніше у лазареті опинялися Асенсіо, Менді, Йовіч, Куртуа, Родріго, Азар, Діас (двічі), Хамес та Іско.

"Він тра*нув цілий рік його кар'єри": фанати Реала назвали "сучого сина", який не дозволив Луніну залишитись в Мадриді