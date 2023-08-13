Захисник Реала Едер Мілітао приєднався до Тібо Куртуа в лазареті. Бразилець вибув на більшу частину сезону 2023/24.

Травма Мілітао виявилась серйозною – в бразильця діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Така сама травма і в Тібо Куртуа – відновлення може зайняти від 6 до 9 місяців. Пошкодження бельгійця дозволило Луніну зіграти вчора в поєдинку проти Атлетіка.

Нагадаємо, що Мілітао травмувався в 1-му турі Ла Ліги у грі проти Атлетіка. У минулому сезоні Едер провів 51 матч за Реал, в яких відзначився 7 голами та 1 результативною передачею.

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