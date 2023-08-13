"Ми грали добре, особливо в першому таймі, коли продемонстрували велику інтенсивність. У другому таймі Реал сповільнився і мав менше контролю, але добре діяв у обороні. Очевидно, що коли команда колективно налаштована і має правильний настрій, ми сильніші в обороні.

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Реал був хороший позиційно і сильний в єдиноборствах. У першому таймі ми відіграли багато м'ячів. Команді комфортно грати в такому стилі, ми дуже добре відпрацювали в обороні.

Лунін? Він тримався дуже добре. Андрій був дуже спокійний і зосереджений. Він добре рухав м'яч ззаду і добре справлявся з навісами. Лунін продемонстрував впевненість і концентрацію", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт Реала.

Нагадаємо, мадридський клуб стартував у Ла Лізі з перемоги над Атлетіком (0:2), а в старті через важку травму Куртуа вийшов Андрій Лунін.

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