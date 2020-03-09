toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БЕТІС - РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Реал втратив Куртуа – голкіпер ризикує пропустити матч проти Манчестер Сіті

12:10 416 Читать на русском
Реал втратив Куртуа – голкіпер ризикує пропустити матч проти Манчестер Сіті
Тібо Куртуа / Фото Diario AS

Головний тренер Реала Зінедін Зідан ризикує зіткнутись з кадровою проблемою перед одним з ключових матчів сезону.

40’ Сідней
82’ Крістіан Тельйо
 
Карім Бензема 45+3’
40’ Сідней
45+3’ Карім Бензема
82’ Крістіан Тельйо

Голкіпер мадридців Тібо Куртуа зазнав пошкодження у матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса (1:2), повідомляє AS.

"Зідан свідомо залишив Реал у меншості": француза знищують після поразки від Ман Сіті – перші ознаки відставки

27-річний бельгієць покидав стадіон накульгуючи. Детальний вердикт лікарі зможуть дати після повного огляду 10 березня, але поки участь Тібо у двох наступних матчах королівського клубу (проти Ейбара та Манчестер Сіті) залишається під питанням.

Нагадаємо, матч-відповідь проти Ман Сіті в рамках 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться 17 березня. У першій зустрічі підопічні Гвардіоли перемогли (2:1).

Реал програв Бетісу й втратив лідерство у Прімері: тотальне фіаско Мадрида, бенефіс Фекіра та ветеранський акорд Хоакіна

blog_ava
Реал програв Бетісу й втратив лідерство у Прімері: тотальне фіаско Мадрида, бенефіс Фекіра та ветеранський акорд Хоакіна
03:55
4079
Теги
Іспанія Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Бетіс - Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Мілько визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ
    Україна — 12:51215 Мілько визнаний найкращим гравцем 22 туру УПЛ
5
год
:
43
хв
Сассуоло
19:30
Брешія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук