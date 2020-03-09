Реал втратив Куртуа – голкіпер ризикує пропустити матч проти Манчестер Сіті

Головний тренер Реала Зінедін Зідан ризикує зіткнутись з кадровою проблемою перед одним з ключових матчів сезону.

Голкіпер мадридців Тібо Куртуа зазнав пошкодження у матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії проти Бетіса (1:2), повідомляє AS.

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27-річний бельгієць покидав стадіон накульгуючи. Детальний вердикт лікарі зможуть дати після повного огляду 10 березня, але поки участь Тібо у двох наступних матчах королівського клубу (проти Ейбара та Манчестер Сіті) залишається під питанням.

Нагадаємо, матч-відповідь проти Ман Сіті в рамках 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться 17 березня. У першій зустрічі підопічні Гвардіоли перемогли (2:1).

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