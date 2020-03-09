Реал потерял Куртуа – голкипер рискует пропустить матч против Манчестер Сити

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рискует столкнуться с кадровой проблемой перед одним из ключевых матчей сезона.

Голкипер мадридцев Тибо Куртуа получил повреждение в матче 27-го тура чемпионата Испании против Бетиса (1:2), сообщает AS.

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27-летний бельгиец покидал стадион прихрамывая. Детальный вердикт врачи смогут дать после полного медосмотра10 марта, но пока участие Тибо в двух следующих матчах королевского клуба (против Эйбара и Манчестер Сити) остается под вопросом.

Напомним, ответный матч против Манчестер Сити в рамках 1/8 финала ЛЧ состоится 17 марта. В первой встрече подопечные Гвардиолы победили (2:1).

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