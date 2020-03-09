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Реал потерял Куртуа – голкипер рискует пропустить матч против Манчестер Сити

12:11 152 Читати українською
Реал потерял Куртуа – голкипер рискует пропустить матч против Манчестер Сити
Тибо Куртуа / Фото Diario AS

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рискует столкнуться с кадровой проблемой перед одним из ключевых матчей сезона.

40’ Сидней
82’ Кристиан Тельо
 
Карим Бензема 45+3’
40’ Сидней
45+3’ Карим Бензема
82’ Кристиан Тельо

Голкипер мадридцев Тибо Куртуа получил повреждение в матче 27-го тура чемпионата Испании против Бетиса (1:2), сообщает AS.

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27-летний бельгиец покидал стадион прихрамывая. Детальный вердикт врачи смогут дать после полного медосмотра10 марта, но пока участие Тибо в двух следующих матчах королевского клуба (против Эйбара и Манчестер Сити) остается под вопросом.

Напомним, ответный матч против Манчестер Сити в рамках 1/8 финала ЛЧ состоится 17 марта. В первой встрече подопечные Гвардиолы победили (2:1).

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Испания Тибо Куртуа Тибо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Бетис - Реал Мадрид
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