Форвард мадридського Реала Карім Бензема ризикує пропустити перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти з Бергамо.

Нападник пропустив тренування "вершкових" у п'ятницю через ушкодження, повідомляє Cadena COPE.

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Бензема точно не потрапить до заявки мадридців на матч Ла Ліги проти Вальядоліда 20 лютого. Також під сумнівом участь досвідченого француза в плей-офф Ліги чемпіонів. Поєдинок із Аталантою відбудеться 24 лютого. На найближчій прес-конференції керманич Реала Зінедін Зідан повинен поділитися прогнозом щодо термінів поновлення забивного ветерана.

До слова, в нинішньому сезоні Карім Бензема провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 17 м'ячів.

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