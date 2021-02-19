Форвард мадридского Реала Карим Бензема рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты из Бергамо.

Нападающий пропустил тренировку "сливочных" в пятницу из-за повреждения, сообщает Cadena COPE.

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Бензема точно не попадет в заявку мадридцев на матч Ла Лиги против Вальядолида 20 февраля. Также под вопросом участие опытного француза в плей-офф Лиги чемпионов. Поединок с Аталантой состоится 24 февраля. На ближайшей пресс-конференции наставник Реала Зинедин Зидан должен поделиться прогнозом относительно сроков возобновления забивного ветерана.

К слову, в нынешнем сезоне Карим Бензема провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей.

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